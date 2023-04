Giappone: premier Kishida evacuato durante un evento dopo il lancio di un oggetto metallico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, è stato evacuato oggi durante una visita al porto della città di Wakayama, dopo che un uomo ha lanciato nella sua direzione un oggetto simile a un tubo metallico. Lo riferiscono i media giapponesi, secondo cui l'oggetto, lanciato in direzione del capo del governo mentre questi teneva un discorso in pubblico, potrebbe essere stato una sorta di ordigno esplosivo artigianale. Secondo testimonianze dirette, infatti, dopo il lancio si sarebbe avvertito un botto, seguito da una nube di fumo. Secondo l'emittente televisiva "Nhk" il primo ministro è incolume. Immagini rilanciate dai media giapponesi mostrano agenti della sicurezza che immobilizzano un uomo. L'incidente non avrebbe causato feriti né danni gravi. (Git)