Business news: Romania, Dacia interrompe produzione a Mioveni per crisi semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stabilimento Dacia a Mioveni, nel sud della Romania, ha interrotto temporaneamente la sua produzione a causa della crisi nel settore dei semiconduttori. Le attività sono state sospese per cinque giorni. Ad annunciarlo è stata la stessa Dacia attraverso un comunicato. Nel prossimo periodo sono previsti anche problemi con le consegne, perché ogni giorno circa 1.400 auto escono dai cancelli della fabbrica. I rappresentanti dello stabilimento di Mioveni hanno annunciato che durante il periodo di interruzione verranno effettuate esclusivamente attività di manutenzione. I dipendenti che resteranno a casa riceveranno l'85 per cento dello stipendio, oltre ai buoni pasto e a un bonus pasquale dal valore di circa 350 euro. Dall’inizio della pandemia da coronavirus lo stabilimento di Mioveni ha interrotto più volte per gli stessi motivi la sua produzione. (Rob)