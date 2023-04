© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yves Saint Laurent, marchio francese attivo nel settore della moda e del lusso di proprietà del gruppo Kering, ha annunciato la creazione di una società di produzione di film: la Saint Laurent Productions. È quanto si legge in un comunicato. La nuova società debutterà al prossima festival di Cannes con il film "Strange way of life" del regista spagnolo Pedro Almodovar. (Frp)