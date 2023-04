Business news: Slovenia, governo estende regolamentazione prezzi gas ed energia fino a fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi dell'energia elettrica e del gas in Slovenia rimarranno regolamentati fino alla fine dell'anno. Lo ha deciso oggi in seduta il governo di Lubiana, che ha esteso la disciplina dei prezzi contenuti al dettaglio di energia elettrica e gas per le famiglie e le piccole e medie imprese del Paese, destinati a rimanere sotto controllo e a prezzo più basso fino alla fine dell'anno. La Camera di Commercio della Slovenia si è detta "soddisfatta" dell'annunciata proroga della regolamentazione dei prezzi dato che questo secondo la nota "renderà più facile per le aziende pianificare le proprie operazioni", anche se, ha aggiunto "vorremmo prezzi più bassi". (Seb)