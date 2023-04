Business news: Spagna, via libera da azionisti Ferrovial a trasferimento sede in Paesi Bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea degli azionisti di Ferrovial ha dato il via libera con un'ampia maggioranza (il 77,6 per cento dei voti) al trasferimento della sede centrale dell'azienda dalla Spagna ai Paesi Bassi. La casa madre spagnola si fonderà con la sua filiale olandese, dando vita a una nuova azienda con sede ad Amsterdam. In ogni caso, resta aperta la possibilità per una parte della percentuale che ha votato contro, ancora da conoscere, di esercitare il diritto di separazione, cioè di vendere le proprie azioni alla società a causa della sua opposizione al trasferimento. Se solo il 2,56 per cento degli azionisti eserciterà questo diritto entro un mese, la transazione non andrà avanti poiché il corrispettivo che Ferrovial dovrà pagare supererà il limite di 500 milioni di euro stabilito nei termini della stessa. Se nessuno eserciterà questo diritto, o non si raggiungerà questa percentuale, si chiuderà un periodo di oltre un mese e mezzo di tensione tra il governo spagnolo e l'azienda. Il principale azionista di Ferrovial è il suo presidente, Rafael del Pino, che controlla il 20,4 per cento del capitale, seguito dalla sorella María del Pino (8,2 per cento), dal fondo britannico Tci (6,4 per cento), dall'altro fratello Leopoldo del Pino (4,1 per cento) e dai fondi BlackRock (3,18 per cento) e Lazard (3 per cento). (Spm)