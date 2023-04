Francia: promulgata la riforma delle pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata ufficialmente promulgata oggi la riforma delle pensioni in Francia dopo l'approvazione espressa ieri dal Consiglio costituzionale. La Gazzetta ufficiale francese pubblicata questa mattina, infatti, contiene il testo della riforma che innalza l’età pensionabile da 62 a 64 anni. I nove membri del Consiglio costituzionale si sono pronunciati a favore delle disposizioni chiave della riforma fra cui spicca, oltre all’innalzamento dell’età, l’estensione degli anni lavorativi richiesti per ricevere un trattamento pensionistico completo. Dopo mesi di proteste e scioperi, la riforma è diventata quindi legge anche se gli strascichi sembrano destinati a proseguire. Ieri sera si sono svolte nuove proteste in diverse città francesi a seguito della decisione dei “nove saggi” del Consiglio costituzionale e i sindacati hanno annunciato proteste di massa in vista della Giornata dei lavoratori che si celebra il primo maggio. (Frp)