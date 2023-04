Business news: Spagna, Repsol e Gestair firmano accordo per promuovere uso biocarburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera spagnola Repsol ha siglato un accordo con Gestair per promuovere l'uso di carburanti sostenibili per l'aviazione (Saf). Questo accordo rientra nella strategia di Repsol di stringere alleanze con aziende del settore come quella del 2021 con Iberia che ha permesso di effettuare il primo volo nazionale e a lungo raggio con biocarburante prodotti in Spagna da rifiuti, o con l'Aeronautica militare spagnola. I due gruppi creeranno aree di collaborazione per l'analisi e la formulazione di proposte volte a promuovere lo sviluppo e il consumo di carburanti sostenibili per l'aviazione, migliorando l'efficienza, la cattura del carbonio e la compensazione delle emissioni. Repsol sta anticipando le diverse misure che le istituzioni dell'Ue hanno stabilito per promuovere l'uso di carburanti sostenibili per l'aviazione sostenibili. A questo proposito, avvierà il primo impianto spagnolo di biocarburanti avanzati a Cartagena, in provincia di Murcia, con una produzione di 250 mila tonnellate all'anno. (Spm)