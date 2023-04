Business news: Spagna, intesa tra Fcc, Iberdrola e Glencore per riciclaggio batterie litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende spagnole Fcc ed Iberdrola collaboreranno con Glencore per fornire soluzioni di riciclaggio delle batterie agli ioni di litio nella penisola iberica attraverso lo sviluppo di un impianto specializzato. Glencore è una delle maggiori società di risorse naturali diversificate al mondo ed è un importante produttore, riciclatore e venditore di metalli chiave per la produzione di batterie. In collaborazione con il Centro iberico di ricerca sull'accumulo di energia (Ciiae), le parti hanno condotto un'analisi approfondita del potenziale mercato del riciclaggio delle batterie nella penisola iberica e stanno lavorando per individuare i partner tecnologici più adatti a realizzare l'impianto, che sarà gestito dalla filiale Ambiente di Fcc. A tal fine, questa intesa cercherà di stabilire la strategia necessaria per un efficace recupero delle batterie al litio, estendendo l'impatto positivo dell'iniziativa ad altri attori lungo l'intera catena del valore. (Spm)