Business news: Banca centrale russa, quota del rublo in pagamenti export supera il 30 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota del rublo nei pagamenti per le esportazioni alla fine del 2022 ha superato il 30 per cento, superando significativamente la quota dell'euro. Lo ha affermato in una nota la Banca centrale russa. "Dopo il trasferimento del pagamento per le forniture di gas naturale a Paesi ostili in rubli nel maggio 2022, la quota della valuta nazionale nelle consegne dell’export è aumentata in modo significativo (superando il 30 per cento alla fine dell'anno), rendendosi pari alla quota del dollaro e superando significativamente la quota dell'euro", si legge nel comunicato. (Rum)