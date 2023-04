Business news: Bulgaria, esportazioni gennaio-febbraio al 13,9 per cento in più rispetto al 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto al 2022, i mesi di gennaio e febbraio hanno quest’anno registrato in Bulgaria il 13,9 in più di esportazioni, per un valore complessivo di 14,7 miliardi di lev bulgari (circa 7,5 miliardi di euro). È quanto reso noto dal portale d’informazione “Novinite”, sulla base dei dati dell’Istituto nazionale di statistica. Per quanto riguarda le esportazioni verso Paesi al di fuori dell’Unione europea, nei primi due mesi dell’anno il valore è incrementato del 14,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022, ammontando a 5,1 miliardi lev bulgari (circa 2,5 miliardi di euro). I principali partner commerciali della Bulgaria che non appartengono all’Ue sono Turchia, Regno Unito, Ucraina, Stati Uniti, Cina, Serbia e Macedonia del Nord. (Seb)