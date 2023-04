Business news: Francia: dipendenti di Amazon ottengono aumento stipendi del 7,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dipendenti di Amazon Francia, hanno ottenuto un aumento dei loro stipendi del 7,8 per cento medio. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", spiegando che l'accordo è stato firmato da quattro organizzazioni sindacali su cinque. L'aumento per "la parte salario di base" che esclude i bonus e altre misure ammonta al "4,3 per cento in media per l'anno 2023", ha detto Jon Scott, direttore delle risorse umane di Amazon Francia. Diversi siti di Amazon in Francia nei giorni scori erano stati interessati da scioperi e proteste per l'aumento degli stipendi. (Frp)