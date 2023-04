Business news: Spagna, Acs riorganizza comitato direttivo della sua filiale Hochtief

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Acs ha riorganizzato il comitato direttivo del Consiglio di amministrazione di Hochtief, la sua filiale tedesca, sostituendo José Ignacio Legorburo, ex amministratore delegato di Dragados in Europa, con Angel Muriel, che è stato vice amministratore delegato di Acs dal 2017. Come riportato da Hochtief, di cui Acs controlla il 68 per cento, un altro membro del consiglio di amministrazione, Nikolaus Graf, si dimetterà dalla carica di direttore operativo, posizione che sarà ora assunta da Angel Muriel. Il nuovo membro del consiglio di amministrazione è stato nominato responsabile delle fusioni e acquisizioni presso Hochtief nel 2012 e nel 2014 è entrato a far parte di Cimic (la filiale australiana di Acs) come responsabile dello sviluppo e amministratore delegato (Ad) della sua filiale Pacific Partnerships, nonché suo direttore finanziario. Il comitato esecutivo di Hochtief sarà ora composto da Juan Santamaria Cases (Ad), Peter Sassenfeld, Martina Steffen e Angel Muriel Bernal. (Spm)