Business news: Regno Unito, a febbraio settore servizi in calo dello 0,1 per cento

- L'economia del Regno Unito è rimasta piatta a febbraio, senza alcuna crescita del Pil, a causa degli scioperi del settore pubblico che hanno colpito la produttività. I dati dell'Ufficio per le statistiche nazionali (Ons) mostrano infatti che la crescita nel settore dei servizi è diminuita dello 0,1 per cento nel mese di febbraio, dopo un aumento dello 0,7 per cento lo scorso gennaio. Il contributo maggiore alla crescita negativa nel settore dei servizi è stato l'istruzione, che è scesa dell'1,7 per cento in un mese. Anche la pubblica amministrazione è stata colpita dall’ondata di scioperi, contribuendo in modo significativo alla crescita negativa nel settore dei servizi. Come riporta l'emittente televisiva "Sky News", l’appiattimento economico è un esito inaspettato in quanto gli economisti avevano previsto una leggera crescita dello 0,1 per cento per il mese di febbraio. (Rel)