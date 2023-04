G7: Tajani arrivato in Giappone, solidarietà a Kishida dopo atto intimidatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, appena arrivato in Giappone in vista della riunione ministeriale del G7 in programma a Karuizawa, ha espresso la propria solidarietà al primo ministro giapponese Fumio Kishida, vittima oggi di un atto intimidatorio durante un evento pubblico nella città di Wakayama. "Sono atterrato poco fa a Tokyo per il G7 Esteri, e voglio esprimere tutta la mia solidarietà al primo ministro Kishida, vittima di un atto intimidatorio durante un comizio", ha scritto Tajani su Twitter. "Sono felice di sapere che sta bene, e ringrazio le autorità giapponesi per la loro accoglienza", ha aggiunto il ministro. (Git)