Polizia: Banda musicale al Teatro dell'Opera di Roma a conclusione celebrazioni 171mo anniversario

20 luglio 2021

- A conclusione delle celebrazioni del 171mo anniversario della Polizia di Stato, questa sera il Teatro dell'Opera di Roma ha ospitato la Banda musicale della Polizia di Stato, alla presenza del vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia Lamberto Giannini. Il concerto – riferisce una nota – è stato impreziosito dalla partecipazione di Serena Autieri e del soprano Maria Agresta e da una presentatrice d'eccezione, Paola Saluzzi. Ospiti della serata gli operatori, i ragazzi e i familiari delle associazioni romane che si prendono cura delle persone con disabilità. La banda musicale della Polizia di Stato diretta dal maestro Maurizio Billi ha suonato grandi classici come la "Carmen" di Georges Bizet, i "Vespri Siciliani" di Giuseppe Verdi, "Io te vurria vasà" di Di Capua-Russo, ma anche "Roma nun fa la stupida stasera", "Over the Rainbow", "Almeno tu nell'universo" e "Caruso". A sorpresa sul palco anche Claudio Baglioni che ha incantato il pubblico intonando "Avrai" e "Strada Facendo". (segue) (Com)