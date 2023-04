Israele: Moody's conferma rating "A1", ma abbassa la prospettiva da positivo a stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia internazionale di valutazione del credito Moody's ha mantenuto il rating ad A1, ma ha declassato la prospettiva da positivo a stabile. E' quanto si legge nel rapporto di Moody's pubblicato stasera. La previsione risente delle possibili conseguenze della riforma giudiziaria ideata dal governo di Benjamin Netanyahu. "Una serie di cambiamenti strutturali nel sistema giudiziario potrebbe indebolire sostanzialmente il potere della magistratura in Israele. Se questi cambiamenti saranno pienamente attuati, saranno negativi per il rating creditizio del Paese", aveva annunciato in precedenza Moody's. Gli economisti di Moody's si aspettano "che un governo di alto livello attui riforme istituzionali basate su un ampio consenso e attraverso un ampio dialogo e una comunicazione chiara". "Il cambio di prospettiva da stabile a positivo riflette un deterioramento della governance di Israele, come illustrato dai recenti eventi intorno alla proposta del governo di rivedere il sistema della magistratura del Paese", ha osservato Moody's in una nota. (segue) (Res)