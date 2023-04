Usa: “Washington Post”, intelligence è al corrente di almeno altri quattro palloni spia cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le agenzie di intelligence statunitensi sono al corrente di almeno altri quattro palloni spia cinesi, oltre a quello abbattuto dal Pentagono all’inizio di febbraio, dopo aver sorvolato il territorio federale per diversi giorni. È quanto si legge in alcuni dei documenti classificati del dipartimento della Difesa Usa oggetto della fuga che ha avuto luogo nelle ultime settimane e mesi, per la quale è stato arrestato e incriminato Jack Teixeira, militare di 21 anni e membro del reparto di intelligence della Guardia nazionale aerea del Massachusetts. In base ai documenti, ottenuti dal “Washington Post”, il pallone spia cinese abbattuto dal Pentagono (denominato Killeen-23 dalle agenzie di intelligence Usa) sarebbe stato equipaggiato con una serie di sensori e antenne. Nei documenti si fa riferimento ad almeno tre velivoli: uno di essi avrebbe sorvolato il gruppo da battaglia di una portaerei statunitense (un incidente che non è stato riportato finora), e un altro si sarebbe schiantato nel Mar cinese meridionale. (segue) (Was)