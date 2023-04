Usa: “Washington Post”, intelligence è al corrente di almeno altri quattro palloni spia cinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un secondo documento, datato 15 febbraio (dieci giorni dopo l’abbattimento di Killeen-23) e prodotto dall’Agenzia nazionale per l’intelligence geospaziale (Nga), si fa riferimento ad altri due palloni spia, denominati Bulger-21 e Accardo-21, anche se non è chiaro se questi siano gli stessi velivoli citati nelle altre carte. Il primo sarebbe stato equipaggiato un “dispositivi avanzati per la conduzione di attività di sorveglianza”, e avrebbe “circumnavigato il pianeta” dal dicembre del 2021 fino a maggio del 2022, mentre il secondo avrebbe avuto a bordo attrezzature simili, con l’aggiunta di alcuni sensori. Ai documenti sono allegate immagini dei palloni che sarebbero state scattate da un aereo spia statunitense U-2, e alcuni analisti di intelligence hanno confermato al quotidiano che i velivoli avrebbero potuto portare avanti “qualsiasi attività di sorveglianza e ricognizione”, avendo a bordo radar per la visione notturna e per garantire la navigabilità del pallone in calo di maltempo. Una delle foto scattate a Bulger-21, inoltre, sembrerebbe collegare il pallone spia alla società Eagles Men Aviation Science and Technology Group, una delle sei aziende cinesi sanzionate da Washington a febbraio, dopo l’abbattimento del primo velivolo. (Was)