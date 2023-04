Business news: Bosnia, inflazione annua al 14 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione media in Bosnia Erzegovina nel 2022 è stata del 14 per cento. Lo riportano i dati ufficiali dell'Istituto di statistica del Paese. Il cibo e le bevande analcoliche su base annua sono aumentate del 21,5 per cento, i trasporti del 25,4 per cento, gli alloggi e le spese generali del 14 per cento, i ristoranti e gli hotel del 9,3 per cento, i mobili, gli elettrodomestici e la regolare manutenzione della casa dell'8,9 per cento, le attività ricreative e la cultura dell'8,1 per cento, le bevande alcoliche e il tabacco dell'1,7 per cento e, infine, l'assistenza sanitaria dell'1,5 per cento. L'abbigliamento e le calzature sono risultate invece in media più economiche del 6 per cento rispetto al 2021. (Seb)