Business news: Spagna, Tecnicas Reunidas lancia aumento capitale da 150 milioni di euro

- Tecnicas Reunidas, società spagnola specializzata in ingegneria e tecnologia che opera principalmente in progetti di petrolio e gas, ha deciso di effettuare un aumento di capitale di circa 150 milioni di euro. In una nota inviata alla Commissione nazionale del mercato dei valori spagnola (Cnmv), Tecnicas Reunidas ha precisato che l'operazione consisterà nell'emissione di 24.405.265 nuove azioni, pari al 43,7 per cento del capitale attuale. Il prezzo di emissione delle azioni è di 6,15 euro, il 38,6 per cento in meno rispetto all’attuale valore. L'azienda spagnola ha chiuso l'esercizio 2022 con un fatturato di 4,2 miliardi di euro ed è riuscita a ridurre le perdite a 34,5 milioni di euro. La maggior parte delle entrate proviene da progetti legati al gas naturale (1,6 miliardi di euro), alla raffinazione del petrolio (1,4 miliardi di euro) e alla petrolchimica (842,6 milioni di euro). (Spm)