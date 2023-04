Business news: Vivendi cederà settimanale Gala per acquisire Lagardere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Vivendi venderà il settimanale francese Gala per rispettare le regole europee nell'ambito del progetto di acquisizione del connazionale Lagardere. Lo riferisce "L'informé", media specializzato nel settore dell'editoria. "Vivendi si vede costretta a proporre la cessione di Gala", si legge in un messaggio inviato ai dipendenti di Prisma Media, società detenuta da Vivendi e presieduta da Claire Leost. La Commissione europea considera "Gala" come un "concorrente diretto" del settimanale "Paris Match", si legge nel messaggio. Quest'ultima testata appartiene a Lagardere. (Frp)