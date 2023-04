Business news: fonti stampa, Francia valuta avvio di una indagine antitrust nei confronti di Apple

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità francesi stanno valutando l’avvio di una indagine antitrust nei confronti di Apple, relativamente ad una serie di reclami arrivati nel biennio 2020-2021, dopo che la società ha apportato alcune modifiche alle sue politiche nel campo della privacy. Fonti anonime hanno confermato al portale di informazione “Axios” che l’Autorità francese per la concorrenza potrebbe emettere un avviso ufficiale alle parti coinvolte nell’indagine nel corso delle prossime settimane. Il provvedimento, secondo le fonti, dimostrerebbe che le autorità francesi hanno trovato “segnali di condotta anticoncorrenziale” da parte di Apple. I reclami accusano le società di avere apportato modifiche alle politiche in materia di tracking e raccolta dei dati personali che sarebbero in contrasto con la normativa dell’Unione europea. (Was)