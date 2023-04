Business news: Spagna, CaixaBank distribuirà oggi 1,7 miliardi di dividendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- CaixaBank distribuirà oggi 1,7 miliardi di euro di dividendi, di cui 850 milioni di euro saranno allocati tra la Fondazione La Caixa e il Fondo per la ristrutturazione bancaria (Frob), che possiedono quasi la metà del capitale della banca spagnola. In questo modo, negli ultimi cinque anni, entrambi gli azionisti di maggioranza, che insieme detengono il 46,1 per cento del capitale, hanno ricevuto più di 2,5 miliardi di euro in dividendi. In particolare, la Fondazione La Caixa riceverà 550 milioni quest'anno, dopo i 354 milioni del 2022. Da parte sua, lo Stato, attraverso il Frob, ha ricevuto quasi 1 miliardo di euro negli ultimi 5 anni, di cui 300 milioni nell'ultimo esercizio. (Spm)