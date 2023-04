Polizia: Banda musicale al Teatro dell'Opera di Roma a conclusione celebrazioni 171mo anniversario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la serata è stato conferito il premio di Poliziotto ad honorem alla presentatrice Paola Saluzzi per il suo impegno alla divulgazione dei valori della solidarietà e della legalità. Il Poliziotto ad honorem rappresenta un riconoscimento per l'impegno civile, il senso di appartenenza alla comunità, la solidarietà dimostrata senza distinzioni si impegna a promuovere i valori ed i principi di legalità propri della Polizia di Stato. Ad annunciare sul palco la consegna del titolo è stato Massimiliano Ossini, anche lui Poliziotto ad honorem. I nipoti del maestro Giulio Andrea Marchesini compositore di Giocondità - la marcia d'ordinanza della Polizia di Stato - hanno donato alla Polizia la bacchetta da direttore d'orchestra appartenuta al nonno. Tante le persone del mondo dello spettacolo e della televisione presenti tra i quali il produttore Carlo degli Esposti, gli attori Federica De Benedittis, Massimo Wertmüller, Simone Colombari e Alessandro Parrello interpreti del corto della Polizia di Stato "Segni molto particolari" presentato a Cortinametraggio. Il concerto è terminato con l'Inno nazionale cantato dal trio d'eccezione Baglioni-Autieri-Agresta. (Com)