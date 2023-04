© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lieta di aver incontrato ad Addis Abeba il presidente della commissione dell'Unione africana, Moussa Faki. “Uniti da valori condivisi, crediamo nel consolidamento della nostra collaborazione per promuovere stabilità e sviluppo in Africa, per un futuro di pace e prosperità”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Rin)