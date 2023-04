Usa: Biden su responsabile fuga documenti, in corso verifiche su come abbia potuto accedervi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiesto al Pentagono di “assicurarsi di capire” come Jack Teixeira, il militare di 21 anni responsabile della recente fuga di documenti di intelligence del dipartimento della Difesa Usa, abbia potuto “accedere a materiali di questo tipo”. Parlando ai giornalisti, il presidente Usa ha anche detto di non credere che “occorrerà un tempo molto lungo per completare le verifiche”. (Was)