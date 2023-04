Business news: Russia, fabbrica automobilistica Gaz fa causa a Volkswagen per riscuotere 314,5 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fabbrica di automobili di Gorkij (Gaz) ha intentato un'azione legale contro Volkswagen per riscuotere 28,4 miliardi di rubli (314,5 milioni di euro). Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Tass". La causa è stata presentata il 7 aprile, ma la sua ragione non è stata specificata. In precedenza, Gaz si era rivolto al tribunale arbitrale della regione di Nizhnij Novgorod per invalidare la risoluzione dell'accordo di assemblaggio contrattuale con Volkswagen e per ottenere oltre 15,5 miliardi di rubli (171,7 milioni di euro) di pagamenti per danni. Il 17 marzo scorso, come misura di sicurezza, il tribunale ha confiscato i beni della casa automobilistica tedesca nella Russia, ma il provvedimento è stato annullato il 3 aprile. (Rum)