Yemen: delegazione Usa tornata dall’Arabia Saudita, hanno incontrato principe bin Salman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il coordinatore della Casa Bianca per il Medio Oriente e il Nord Africa, Brett McGurk, è tornato negli Stati Uniti dopo un viaggio di due giorni in Arabia Saudita, accompagnato dall’inviato della presidenza Usa per le infrastrutture e la sicurezza energetica, Amos Hochstein, e dal rappresentante speciale di Washington per lo Yemen, Tim Lenderking. Lo ha confermato in una nota la portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson. La delegazione statunitense ha incontrato il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman; il ministro della Difesa, Khalid bin Salman; il ministro degli Esteri, Faisal bin Farhan; e una serie di alti funzionari del governo di Riad. I colloqui si sono incentrati sulla necessità di portare avanti gli sforzi per arrivare ad una soluzione diplomatica del conflitto in Yemen, ed entrambe le parti hanno elogiato la tregua mediata dalle Nazioni Unite. (Was)