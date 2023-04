Yemen: inviato Onu Grundberg plaude a scambio prigionieri ed esorta un futuro pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Hans Grundberg, ha esortato le parti in guerra a continuare la ricerca di un futuro pacifico per il Paese in guerra, in concomitanza con l'avvio dello scambio dei prigionieri a partire da oggi. Lo riferisce un comunicato stampa dell'ufficio di Grundberg. "Quasi 900 detenuti legati al conflitto sono stati rilasciati dalle parti nello Yemen a partire da oggi, venerdì, e nel corso di tre giorni", ha dichiarato l'ufficio dell'inviato speciale del segretario generale per lo Yemen. Inoltre, "questa operazione di rilascio arriva in un momento di speranza per lo Yemen per ricordare che il dialogo costruttivo e i compromessi reciproci sono strumenti potenti in grado di ottenere grandi risultati". Facilitato dall'inviato speciale Grundberg e dal Comitato internazionale della Croce rossa, l'accordo prevede la liberazione di 887 detenuti legati al conflitto, trattenuti nel corso di oltre otto anni di scontri tra il governo yemenita e i ribelli sciiti Houthi. Secondo l'ufficio di Grundberg, "altri rilasci" sono previsti in occasione di un nuovo incontro fra le parti a maggio. L'inviato ha auspicato che le parti in conflitto "sfruttino il successo di questa operazione per adempiere all'impegno assunto nei confronti del popolo yemenita" nei colloqui in Svezia nel 2018, “per liberare tutti i detenuti legati al conflitto e porre fine a questa sofferenza”. (Res)