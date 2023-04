Ucraina: otto morti a causa di bombe russe nella regione di Donetsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di otto civili uccisi il bilancio del bombardamento russo su Sloviansk, in una zona della regione di Donetsk controllata dagli ucraini. Lo ha reso noto il governatore di Donetsk, Pavlo Kyryenko. Il bombardamento ha preso di mira una palazzina. Tra le vittime vi è anche un bambino. Non è escluso che sotto le macerie vi siano altre vittime. Secondo l'agenzia di stampa "Ukrinform", i feriti sono 17. Il presidente dell'Ucrain, Volodymyr Zelensky, ha affermato che l'attacco è solo un altro esempio della brutalità della Russia durante la sua invasione. "Lo Stato malvagio (la Russia) dimostra ancora una volta la sua essenza. Sto solo uccidendo persone in pieno giorno. Rovinando, distruggendo tutta la vita", ha scritto Zelensky sul suo canale Telegram. (Kiu)