Roma: Gualtieri visita padiglione di Santa Maria della Pietà, parcheggio scambio da oggi a Capitale (2)

- Quello di oggi "è un bellissimo intervento, perché coniuga i temi della riqualificazione e rigenerazione urbana con i temi sociali", ha affermato l'assessora ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini. "I padiglioni coinvolti nel Pui sono diversi. In parte del Municipio, altri sono in capo alla Asl Roma 1, il cui intervento riguarderà attività fra il sociale e la salute delle persone. In totale, l'investimento è di 58 milioni, destinati al Municipio Asl Roma 1, il parco monumentale realizzato dalla Asl, e il recupero ambientale del villaggio della solidarietà Lombroso, un campo rom, che sarà il primo che smobiliteremo. Il complesso degli interventi finirà a giugno del 2026. Già siamo a buon punto. Da tempo abbiamo sottoscritto convenzione con Regione. Indetta la gara, attraverso Invitalia, sul progetto di fattibilità, quindi Appalto integrato complesso. Stiamo per contrattualizzare l'impresa, probabilmente ci sarà un avvio anticipato dei lavori", ha concluso Segnalini. (segue) (Rer)