Roma: Gualtieri visita padiglione di Santa Maria della Pietà, parcheggio scambio da oggi a Capitale (4)

- "È il preludio - ha aggiunto - di quello che avverrà qui grazie al Pnrr, e il padiglione 31 verrà reintegrato nella sua interezza, diventerà, in partnership con Biblioteche di Roma un centro culturale che possa accogliere nuove generazioni. Crediamo che il santa Maria della pietà possa diventare epicentro culturale del quadrante nord ovest della città", ha concluso il presidente del Municipio Roma XIV. L'occasione odierna è stata anche l'occasione per consegnare "ufficialmente" dalla Città metropolitana di Roma Capitale in concessione al Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti di Roma Capitale il nuovo parcheggio di scambio di Santa Maria della Pietà, in Via Sebastiano Vinci, realizzato dall'ente metropolitano con un investimento di 2 milioni di euro. "Il parcheggio - ha dichiarato infine Gualtieri - è un tassello importante per l'obiettivo della città dei 15 minuti, rilevante anche in funzione del progetto di sviluppo e riqualificazione di questa grande area pubblica grazie al Pui finanziato dal Pnrr, che, in sinergia con tutte le istituzioni coinvolte, restituirà alla cittadinanza uno spazio di aggregazione e servizi integrati pubblici". (segue) (Rer)