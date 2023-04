Ue: Fitto, ritardi Italia in spesa fondi cosa nota, serve intervento strutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati pubblicati sul portale Cohesion Data della Commissione europea, che collocano l'Italia penultima in Europa per la spesa dei fondi programmazione 2014-2020, “purtroppo confermano ciò che sapevamo da tempo e che avevamo già segnalato nella nostra Relazione sullo stato di attuazione della programmazione 2014-2020". Lo dichiara in una nota il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. "L'Italia non riesce a spendere in maniera né soddisfacente né efficiente i fondi di coesione dell'Unione europea. È per questo - prosegue Fitto - che è più che mai necessario e urgente intervenire in maniera strutturale per cambiare il sistema con cui i fondi vengono utilizzati. È questa una sfida fondamentale per il nostro Paese". (Rin)