Brasile: Corte suprema ordina interrogatorio Bolsonaro su tentato golpe dell'8 gennaio

- Il giudice della Corte suprema del Brasile, Alexandre de Moraes, ha disposto l'interrogatorio dell'ex presidente, Jair Bolsonaro, nell'ambito delle indagini sull'invasione e devastazione della sede della presidenza, della Corte suprema a del congresso dello scorso 8 gennaio a Brasilia. Il magistrato ha concesso alla Polizia federale (Pf) un termine di 10 giorni per fissare l'interrogatorio. "Ordino alla Polizia federale di procedere all'udienza di Jair Bolsonaro, entro un termine massimo di 10 giorni, e la Procura generale della Repubblica (Pgr) deve essere preventivamente informata del giorno previsto per, se necessario, accompagnare l'udienza", ha scritto Moraes. L'ex capo dello Stato dovrà in particolare rispondere di una pubblicazione del 10 gennaio in cui divulgava un contenuto falso in cui si metteva in dubbio l'efficienza del sistema elettorale. Il messaggio è stato valutato dagli inquirenti come un segno di incoraggiamento di Bolsonaro, verso i suoi sostenitori, autori degli atti vandalici. "L'audizione di Jair Bolsonaro, nei termini indicati dalla Procura della Repubblica, è misura indispensabile per il completo chiarimento dei fatti indagati", ha aggiunto il ministro.(Brb)