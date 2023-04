Usa-Colombia: Biden riceverà omologo Petro alla Casa Bianca il 20 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, riceverà alla Casa Bianca l’omologo colombiano, Gustavo Petro, il prossimo 20 aprile. Lo ha confermato in una nota la portavoce della presidenza Usa, Karine Jean-Pierre. “La Colombia è un partner molto importante per gli Stati Uniti: durante il colloquio bilaterale i due presidenti discuteranno di come rafforzare la partnership tra i nostri Paesi su una serie di temi di reciproco interesse, dedicando particolare attenzione alle questioni economiche e alla sicurezza”, ha detto, aggiungendo che al centro del colloquio ci saranno anche il contrasto al cambiamento climatico, la lotta al narcotraffico e la gestione dei flussi migratori nell’emisfero occidentale. (Was)