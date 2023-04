G7: al via in Giappone la riunione dei ministri dell'Energia e dell'Ambiente, presenti Pichetto e Gava (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata di lavoro proseguirà con la sessione ambiente durante la quale i ministri si confronteranno sull’attuazione rapida del Quadro globale sulla biodiversità, adottato alla Cop15. A seguire il confronto verterà sul ruolo dei governi e del settore privato nella promozione dell'economia circolare e dell’efficienza delle risorse, attraverso l'Alleanza G7 sull’Efficienza delle risorse e la Roadmap di Berlino, e sulla necessità di azioni urgenti per affrontare l'inquinamento, tenendo conto dei negoziati imminenti sull'inquinamento da plastica e della Quinta sessione della Conferenza internazionale sulla gestione delle sostanze chimiche (Fifth session of the International conference on chemicals management - Iccm5). La giornata di domani vedrà lo svolgimento della sessione plenaria congiunta del clima e dell’ambiente. A chiusura dei lavori, i ministri saranno invitati ad adottare il comunicato ministeriale. (Git)