G7: ministro Economia giapponese Nishimura, "entusiasti" di discussioni su decarbonizzazione e circolarità

- Il Giappone è "entusiasta" di ospitare discussioni proattive tra i ministri dei Paesi membri del G7 sulla decarbonizzazione, la circolarità e l'economia positiva. Lo ha scritto su Twitter il ministro giapponese dell’Economia, del commercio e dell’industria giapponese, Yasutoshi Nishimura, in occasione della riunione ministeriale clima, energia e ambiente dei Paesi G7 in corso a Sapporo. Aprendo i lavori della ministeriale, Nishimura ha sottolineato l'importanza di assumere azioni immediate a beneficio dell'ambiente. (Git)