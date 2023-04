Usa: ex segretario di Stato Pompeo non correrà per la Casa Bianca nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, già direttore della Cia, ha confermato di non essere intenzionato a candidarsi alla Casa Bianca il prossimo anno. Durante una intervista con l’emittente “Fox News”, l’ex segretario di Stato dell’amministrazione Trump ha affermato che “nonostante io tenga molto al Paese, e nonostante la chiara rilevanza dei temi che ho portato avanti in questi ultimi mesi, non credo che sia il nostro momento”, riferendosi a lui stesso e alla moglie. Pompeo si è poi scusato con chi ha creduto finora in una sua corsa per la presidenza Usa, affermando che “ho comunque 59 anni: ci saranno ancora molte occasioni se la situazione sarà quella giusta”. (Was)