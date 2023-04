Abruzzo: Giunta regionale, ok a programma per opere contenimento piene corsi d’acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale si è riunita oggi a L'Aquila ed ha dato via libera al programma complessivo, tra quelli elaborati dai singoli Geni Civili Regionali di L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti, in coerenza con quanto disposto dalla Legge Regionale n. 1/2022, per l'assegnazione di risorse necessarie per la realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per il contenimento delle piene dei corsi d'acqua. Per tale scopo risulta essere stata stanziata per l'annualità 2023 la complessiva somma di ‪1.250.000 euro. I programmi sono stati predisposti dai singoli Geni Civili, ripartendo la somma resa disponibile sul bilancio, mentre l'approvazione del programma è prodromica per consentire ai singoli Geni Civili regionali di predisporre i consequenziali atti dirigenziali compresi impegno e liquidazione. (Gru)