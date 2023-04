Roma: Gualtieri gioca col cellulare in Aula ma il video spunta due mesi dopo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dura quattro secondi l'estratto del video registrato in Assemblea capitolina e che sorprende il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un momento di distrazione, mentre gioca a carte con un'applicazione sul cellulare. L'occasione è una seduta fiume del consiglio comunale in cui si discute una delibera sulla società Multiservizi. Il filmato, pubblicato ieri dal quotidiano web "Affari italiani", risale alla seduta del 2 febbraio scorso. Il momento esatto è quello di un intervento del capogruppo della lista Civica Gualtieri, Giorgio Trabucco. Il punto prospettico da cui è ripreso il video è a ridosso dello scranno della presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. Un elemento sufficiente a far montare le polemiche, e a far salire i toni, oggi in Aula Giulio Cesare. Il capogruppo di Italia viva, Valerio Casini, ha annunciato che farà un accesso agli atti per poter visionare la ripresa integrale della videocamera che inquadra frontalmente l'Aula e che coglie quindi gli scranni riservati alla presidenza, al sindaco e alla giunta: è l'unico modo per capire chi possa aver girato il video con il proprio cellulare. La presidente Celli - nonostante i toni accesi di oggi, prima con il consigliere Marco Di Stefano di Udc e poi con Casini di Iv - ha convocato una conferenza dei capigruppo sul tema, si è detta favorevole alla richiesta di accesso agli atti affinché si accertino le responsabilità, e ha fatto sapere che condividerà prossimamente con l'ufficio di presidenza dell'Aula l'intenzione di attuare maggiori restrizioni e controlli sul passaggio di funzionari, dipendenti e consiglieri negli spazi dell'emiciclo. Nel punto da cui è ripreso il video, infatti, siedono spesso i funzionari tecnici e c'è sempre un via vai di dipendenti che supportano i lavori d'Aula. Il filmato potrebbe essere stato ripreso da chiunque, anche senza alcuna cattiva intenzione, magari per ironizzare. (segue) (Rer)