Pnrr: Zaffini (Fd’I), in 10 anni da Pd solo tagli a sanità, Boccia sia più presente in Aula

- Sono molto sorpreso dai commenti del senatore Boccia al dibattito in aula sul dl Pnrr. Il capogruppo del Pd, che è stato ampiamente assente in particolare durante l'intervento del ministro, ha dichiarato sulle affermazioni di Raffaele Fitto rimarcando quanto fosse difficile riempire di contenuti alcune voci del Pnrr, a cominciare dagli ospedali di comunità, dimostrando di non averne completamente capito il senso. “Come se non bastasse Boccia, che probabilmente ritiene di poter fare il capogruppo ‘in remoto’, dimentica che rappresenta quel partito che senza aver mai vinto le elezioni ha governato per dieci anni, trascorsi ad infliggere tagli alla sanità fino a 37 miliardi euro senza riconoscere che il governo Meloni, in questa finanziaria, ha inserito oltre 7 miliardi aggiuntivi per i prossimi due anni”. Lo dichiara in una nota Francesco Zaffini, senatore di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Sanità. “Non contento di tutto questo Boccia è arrivato addirittura a criticare come insufficiente il taglio del cuneo fiscale, di tre punti, che supera abbondantemente tutti quelli fatti dai governi ai quali il suo partito ha avuto modo di partecipare. Al capogruppo Boccia consiglio di essere più presente ai dibattiti parlamentari in modo da poterli commentare con cognizione di causa, evitando brutte figure, di informarsi sui danni che il Pd ha creato in questi anni e infine di avere il pudore di chiedere scusa, vista l'enormità dei tagli fatti, superiori a tutti quelli fatti nella storia repubblicana", aggiunge Zaffini. (Rin)