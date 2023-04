Camera: 17 aprile audizioni di istituzioni, associazioni ed esperti su Ponte Stretto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio, presso l'Aula della commissione Ambiente, le seguenti audizioni: ore 14:30 sindaco di Messina, Federico Basile; ore 14:50 rappresentanti della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; ore 15:10 rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici; ore 15:30 Commissario straordinario del governo della Società Stretto di Messina Spa, Vincenzo Fortunato; ore 15:50 rappresentanti di Anas Spa e Rete ferroviaria italiana (Rfi) Spa; ore 16:20 rappresentanti del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera; ore 16:30 Mauro Dolce, professore ordinario di Tecnica delle costruzioni presso l'Università Federico II Napoli, Claudio Modena, professore emerito di Tecnica delle costruzioni presso l'Università di Padova, e Andrea Taras, professore ordinario e direttore dell'istituto d'ingegneria strutturale, Politecnico Federale di Zurigo (Eth); ore 17:10 Giuseppe Mele, già coordinatore della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; ore 17:20 Maurizio Gentile, presidente della società "Tunnel ferroviario del Brennero Spa", già amministratore delegato di Rfi Spa; ore 17:30 Ferdinando Corriere, già professore associato di Infrastrutture per la mobilità e i trasporti presso l'Università di Palermo; ore 17:40 Alessandro Focaracci, già coordinatore della Struttura tecnica di missione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; ore 17:50 Roberto Nascimbene, professore associato di Tecnica delle costruzioni presso lo Iuss (Istituto universitario di studi superiori) di Pavia. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)