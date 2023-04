Def: M5s a Fd’I, su sanità siete Fratelli di tagli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sapendo come difendere se stessi e il loro fallimentare governo, i colleghi di Fratelli d'Italia attaccano il Movimento 5 stelle, colpevole di aver smascherato il loro gioco delle tre carte. Ma ripetere una bugia all'infinito non la renderà una verità. Sulla sanità le risorse diminuiranno e basta saper leggere le tabelle del Def da loro preparate. “Per questo motivo, ci sentiamo di dare un consiglio ai colleghi di Fratelli d'Italia: trovate davvero i fondi per assumere medici e infermieri, per ridurre le liste d'attesa, per rendere efficienti i nostri pronto soccorso. O, in alternativa, trovatevi un nuovo nome, perché più che Fratelli d'Italia sembrate Fratelli di tagli". Lo scrivono in una nota congiunta senatori e deputati del Movimento 5 stelle in commissione Affari sociali. (segue) (Rin)