Roma: Gualtieri visita padiglione di Santa Maria della Pietà, parcheggio scambio da oggi a Capitale (3)

- Quello del Santa Maria della Pietà "è un esempio di una grande sinergia istituzionale", ha detto l'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia. "Il fatto che il Comune - ha aggiunto - abbia deciso di investire 50 milioni di euro su un'area che tecnicamente non è di proprietà, dimostra quanto noi vogliamo immaginare che questa possa essere una centralità urbana attorno a cui ruota un pezzo di Roma. L'idea di Prendere un pezzo di città dismessa e riconvertirla con funzioni pubbliche è un esempio da replicare in tutta la città. Questo il più grande ex ospedale psichiatrico di Europa. Stiamo quindi recuperando un bene pubblico che da 20 anni attendeva un lavoro di questo genere", ha concluso Veloccia. "Dal pre Covid fu chiusa la sede di via Battistini, quindi per tanti anni il Municipio Roma XIV non aveva un luogo dove svolgere le attività. Quindi la Sala polivalente nasce per accogliere gli eventi istituzionali, ma anche quelli socio culturali", ha detto il presidente del Municipio Roma XIV, Marco Della Porta. (segue) (Rer)