Israele: Moody's conferma rating "A1", ma abbassa la prospettiva da positivo a stabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le proteste di massa hanno portato il governo a sospendere la legislazione e cercare il dialogo con l'opposizione, ma il modo in cui il governo ha tentato di attuare una riforma ad ampio raggio senza cercare un ampio consenso indica un indebolimento della forza istituzionale e della prevedibilità politica", aggiunge l'agenzia. Moody's ha aggiunto che i “trend economici e fiscali positivi” individuati in precedenti valutazioni rimarranno se si raggiungerà una soluzione sulla riforma. Lo shekel israeliano si è indebolito negli ultimi giorni. Mercoledì è stato scambiato a 3,68 per un dollaro e a 4,02 per un euro. E' stata la prima volta negli ultimi due anni che il cambio con l'euro ha superato i 4 shekel. (Res)