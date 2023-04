Argentina: a marzo l'inflazione tocca il 104,3 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo l'indice dei prezzi al consumo in Argentina è cresciuto del 7,7 per cento rispetto a febbraio, segnando un incremento del 104,3 per cento su base annua. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Indec). Si tratta del quarto mese consecutivo di crescita robusta dell'inflazione, dopo il 6,6 per cento segnato a febbraio 2023. Si tratta dell'aumento di prezzi più alto registrato durante il governo di Alberto Fernandez, superando il 7,4 per cento di luglio 2022. L'indice dei primi tre mesi dell'anno ha araggiunto una crescita del 21,7 per cento. A marzo i maggiori aumenti si sono registrati nel comparto dell'istruzione (+29 per cento). Il settore alimentare e delle bevande è cresciuto del 9,3 per cento. (Abu)