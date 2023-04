Usa: Montana, approvata legge per vietare TikTok nello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La camera bassa dell’Assemblea legislativa del Montana ha approvato una proposta di legge per mettere al bando il social network cinese TikTok nello Stato. Il testo è passato con 54 voti favorevoli e 43 contrari, e andrà adesso all’ufficio del governatore Greg Gianforte, per la firma finale. In base alla legge, la piattaforma sarà vietata a partire dal primo gennaio del 2024. Il social network, di proprietà della società cinese ByteDance, non sarà più accessibile all’interno dello Stato, e l’applicazione non potrà essere più scaricata sugli smartphone dei cittadini. Qualsiasi entità responsabile di violazioni della norma sarà punibile con multe fino a 10 mila dollari per ogni singolo caso. (Was)