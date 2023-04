Usa: Corte suprema, pillola abortiva mifepristone rimarrà sul mercato per il momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema degli Stati Uniti ha sospeso temporaneamente la sentenza di una corte d’appello federale, che avrebbe imposto una serie di restrizioni alla possibilità di acquistare la pillola abortiva mifepristone. Il giudice Samuel Alito ha annunciato in una nota che il farmaco continuerà ad essere accessibile alle stesse condizioni almeno fino alla mezzanotte di mercoledì prossimo, quando la Corte suprema valuterà la richiesta di emergenza avanzata dall’amministrazione Biden per tenere la pillola sul mercato. La decisione è arrivata dopo che il dipartimento della Giustizia Usa ha avanzato un ricorso urgente contro la sentenza annunciata mercoledì scorso dalla corte d’appello del quinto circuito giudiziario degli Stati Uniti, che entrando in vigore avrebbe imposto nuovi limiti alla possibilità di acquistare la pillola approvata dall’Agenzia statunitense per l’alimentazione e il farmaco (Fda) più di 20 anni fa. La decisione della corte d’appello è arrivata a sua volta dopo che il governo federale ha fatto ricorso contro una precedente sentenza del giudice texano Matthew Kacsmaryk, il quale ha chiesto la rimozione del farmaco dal mercato. (Was)