Imprese: Mundys, Claudio De Vincenti nominato presidente di Azzurra Aeroporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre scali di Aéroports de la Coote d’Azur hanno conseguito la massima certificazione ambientale rilasciata dall’ente Airport Carbon Accreditation, impegnandosi ad azzerare le emissioni dirette entro il 2030. Claudio De Vincenti è entrato nel gruppo Mundys nel marzo 2021, come presidente di Aeroporti di Roma. Esperto di tematiche regolatorie e di politica industriale, è stato ordinario di Economia Politica all’Università La Sapienza di Roma, dove si è occupato in particolare di politiche di promozione della concorrenza nei servizi di pubblica utilità, ed è senior fellow della Luiss School of European Political Economy. Con quattro diversi esecutivi, è stato ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e sottosegretario e viceministro al ministero dello Sviluppo economico. (Com)