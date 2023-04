Italia-Usa: Giorgetti incontra Yellen, focus su inflazione, Ucraina ed energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha incontrato a Washington la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, nell’ultima giornata delle riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale. Il colloquio “cordiale e propositivo”, riferisce una nota, ha rappresentato una occasione per rinsaldare i rapporti di amicizia tra i due Paesi. I temi affrontati includono gli sforzi dell’Italia a sostegno dell’Ucraina, l’approccio prudente del Documento economia e finanza (Def) e l’impatto sostenibile sui conti pubblici. Particolare attenzione è stata dedicata alle recenti crisi bancarie, alla nuova governance europea e agli sforzi del governo italiano a sostegno dell’industria e delle famiglie, in una fase economica non semplice. Infine, sono state scambiate riflessioni sull’impatto del pacchetto anti-inflazione Usa sull’Europa e sul ruolo dell’Italia per l’autonomia energetica dagli approvvigionamenti russi. (Was)